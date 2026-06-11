La Policía de Kenia repele un ataque de presuntos yihadistas somalíes en el noreste

2 minutos

Nairobi, 11 jun (EFE).- La Policía de Kenia afirmó este jueves haber repelido un ataque de presuntos miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab contra un campamento policial en el noreste del país, en el condado de Mandera, fronterizo con la vecina Somalia.

Según reportan medios locales citando informes policiales, los hechos ocurrieron este miércoles alrededor de las 19.00 hora local (16.00 GMT) en el campamento de la Unidad de Respuesta Rápida (QRU, en inglés) de la Policía en Jabi, en el subcondado de Lafey.

Las informaciones preliminares indican que unos diez atacantes fuertemente armados se acercaron a las instalaciones de esta unidad policial de élite y abrieron fuego a una distancia de unos 600 metros, poniendo a prueba el perímetro defensivo del campo.

Los agentes respondieron y se desató un fuerte tiroteo entre ambos bandos que pudo oírse y sembró el pánico en pueblos y asentamientos de pastores cercanos, según la prensa keniana.

Los atacantes acabaron retirándose, sin que se haya informado de posibles víctimas mortales ni heridos entre los agentes, si bien las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta y se han activado los protocolos de toque de queda en el campamento.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

lbg/pa/ah