La Policía de la India mata a un acusado de violar y asesinar a una niña de doce años

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Nueva Delhi, 8 jul (EFE).- La Policía india mató este miércoles al principal acusado de la violación y asesinato de una niña de doce años en la localidad de Baruipur, en el estado de Bengala Occidental, después de que el detenido presuntamente intentara arrebatar el arma a un agente durante una reconstrucción de los hechos del crimen.

«Prabhas Mondal, acusado en el caso de violación y asesinato de Baruipur, murió en un enfrentamiento con la policía durante la reconstrucción de los hechos en el lugar del crimen», explicó el partido gobernador del estado, el Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro indio, Narendra Modi, en una publicación en la red social X.

El partido precisó que, según el superintendente de Policía de Baruipur, el acusado intentó arrebatar el arma a uno de los agentes y abrió fuego, lo que obligó a la policía a responder al ataque. Posteriormente, fue trasladado al hospital, donde se certificó su muerte.

Según la investigación preliminar recogida por medios locales, Prabhas Mondal presuntamente secuestró a la niña y la agredió sexualmente antes de arrojarla a un estanque, lugar donde fue hallado el cuerpo el pasado domingo.

Además del principal acusado, hay tres personas arrestadas en relación con el crimen.

La formación de Modi justificó la actuación policial alegando que «en el caso de violación de Baruipur, las fuerzas del orden han demostrado que quienes alteran la paz y cometen actos atroces rendirán cuentas de inmediato. La verdadera justicia significa garantizar un entorno seguro para cada ciudadano, sin concesiones ni demoras».

El suceso ha suscitado críticas por parte de la oposición, que recordó que no es el primer caso en el que las fuerzas de seguridad matan a un acusado bajo custodia.

«¡El acusado de violación y asesinato de Baruipur, Prabhash Mondal, asesinado en un tiroteo! ¿Qué está pasando con la Policía de Bengala Occidental? El BJP no es un gobierno. Esta es la ley de la selva», criticó una diputada opositora, Mahua Moitra, en X. EFE

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