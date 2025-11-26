La Policía de Londres detiene a decenas de activistas propalestinos frente a los juzgados

Londres, 26 nov (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met) detuvo este miércoles a decenas de activistas propalestinos que se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia, donde hoy comenzaron las sesiones de impugnación contra la ilegalización del grupo Palestine Action, proscrito en el Reino Unido y calificado de terrorista.

Todos los manifestantes, la mayoría de mediana y avanzada edad, algunos de ellos personas discapacitadas, y que portaban pancartas en las que se leía «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action» fueron detenidos por decenas de agentes de la Met, quienes previamente informaron uno por uno a los detenidos de los motivos.

«Está usted detenido en virtud de la ley de Terrorismo del año 2000», dijo un agente a una mujer que portaba una de las pancartas y que permaneció en silencio en todo momento, mientras varios policías la cargaron sujetándola por los brazos y las piernas.

Ante cada detención, otro grupo de activistas aplaudía y les gritaba «¡gracias!», a la vez que les decía a los agentes «¡qué vergüenza!», lo que provocó algunos momentos de tensión, también con algunos agitadores de extrema derecha que acudieron a increpar a los activistas.

«No hay justicia aquí. Hacemos nuestra propia justicia en la calle, en la cárcel…», dijo a EFE Francesca, una activista propalestina que, asegura, estuvo encarcelada nueve meses por el mismo motivo.

La principal demanda de los manifestantes, reflejada en pancartas y camisetas, era la de «levantar la ilegalización» al grupo propalestino, en cuyo favor se han celebrado varias manifestaciones en los últimos meses.

Palestine Action, que busca boicotear el suministro de armas a Israel, fue proscrito en julio tras reivindicar acciones de vandalismo de dos aviones militares en una base inglesa y el bloqueo de la entrada de una empresa proveedora del Ejército israelí.

Más de 1.600 personas han sido detenidas desde entonces, bien por pertenecer al grupo o por apoyarlo en protestas pacíficas en las que los participantes suelen sentarse en silencio mostrando pancartas contra el genocidio en Gaza y en solidaridad con la organización ilegalizada. EFE

