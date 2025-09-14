The Swiss voice in the world since 1935

La policía de Londres promete «más arrestos» tras la multitudinaria manifestación de ultraderecha

La policía de Londres prometió el domingo «más arrestos» en los próximos días y semanas tras la violencia registrada el sábado en la multitudinaria manifestación de extrema derecha convocada por el activista Tommy Robinson.

La Metropolitan Police informó hasta ahora del arresto de 24 personas. Los agentes se enfrentaron el sábado a una «violencia inaceptable» cuando intentaban controlar a cerca de 150.000 manifestantes. 

En total 26 agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, durante la protesta convocada por Robinson en el centro de Londres bajo el lema «Unite the Kingdom».

De los detenidos, tres eran mujeres y 21 hombres, con edades entre 19 y 58 años. 

Los presuntos delitos incluyen agresión, daños, agresión a un trabajador de emergencia y posesión de armas ofensivas. Varios de los detenidos afrontan más de un cargo.

«La investigación posterior al evento está en marcha, con agentes trabajando para identificar a otras personas implicadas en los disturbios con miras a realizar más detenciones en los próximos días y semanas», dijo la policía.

Los manifestantes marcharon por el puente de Westminster y se concentraron cerca de Downing Street, donde se pronunciaron discursos de figuras vinculadas a la extrema derecha de Europa y Estados Unidos, incluido Elon Musk, que habló por videoconferencia.

