La Policía de Nicaragua incauta 299 kilos de cocaína y arresta a una persona

1 minuto

San José, 17 nov (EFE).- La Policía Nacional de Nicaragua informó este lunes que incautó 299 kilógramos de cocaína en el municipio de Estelí, cerca de la frontera con Honduras, y detuvo a un sospechoso ligado al alijo.

La Policía Nacional incautó 255 paquetes ocultos bajo el camarote de un camión de carga pesada conducido por Edwing Antonio Avilés Soza, de 46 años, dijo a los medios en Managua la portavoz policial, subcomisionada Karen Obando, que no precisó la nacionalidad del sospechoso.

Según la versión policial, el viernes pasado en el kilómetro 151 de la carretera panamericana norte, en el municipio de Estelí, agentes policiales hicieron una señal de alto al mencionado tractocamión con placa nicaragüense.

En la inspección al vehículo de carga pesada se encontraron 255 paquetes envueltos en cinta adhesiva, que en la prueba de campo dieron positivo a cocaína con un peso de 299 kilogramos, indicó la portavoz policial.

La droga, el camión de carga y el detenido fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial, añadió.

Las autoridades nicaragüenses ejecutan una estrategia que denominan ‘Muro de Contención’, que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico, para la cual mantienen «estrechos lazos de cooperación» con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica. EFE

