La Policía de Nicaragua incauta 577 kilos de cocaína y detiene a un hombre

2 minutos

San José, 27 oct (EFE). – La Policía Nacional de Nicaragua informó este lunes que incautó 577 kilógramos de cocaína en un municipio del Pacífico nicaragüense y detuvo a un sospechoso ligado al alijo.

La Policía Nacional incautó 500 paquetes de forma rectangular dentro de una camioneta que era conducida por Ricardo Martín Dávila Alemán, dijo a los medios la portavoz policial, subcomisionada Karen Obando, que no precisó la nacionalidad del sospechoso.

Según la versión policial, el jueves pasado, en horas de la madrugada, en el municipio de San Francisco Libre, departamento (provincia) de Managua, agentes policiales hicieron una señal de alto a una camioneta con placas nicaragüense que era conducida por Dávila Alemán.

En la inspección realizada a la camioneta se encontraron 500 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva y la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 577 kilogramos, indicó la portavoz policial.

La droga, la camioneta y el detenido fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial, añadió.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan «Muro de Contención», que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico, para la cual mantienen «estrechos lazos de cooperación» con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica. EFE

