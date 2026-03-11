La policía de Noruega detiene a tres hermanos por un explosivo contra la embajada de EEUU

La policía de Noruega anunció este miércoles el arresto de tres hermanos de origen iraquí, por sospecha de haber perpetrado un «atentado terrorista con bomba» contra la embajada de Estados Unidos el pasado fin de semana en Oslo.

La explosión dañó una entrada de la embajada estadounidense en la noche del sábado. Causó desperfectos materiales leves, pero no dejó heridos.

Los tres hombres, de una veintena de años de edad, fueron detenidos el miércoles en Oslo.

Uno de ellos está bajo sospecha de haber colocado el artefacto explosivo en la embajada. Los otros dos, añadió la policía, son sospechosos de complicidad.

«Seguimos trabajando sobre varias hipótesis. Una de ellas es que pueda tratarse de una operación encargada por un actor estatal», declaró un responsable de la policía, Christian Hatlo.

«Es bastante natural teniendo en cuenta el objetivo, la embajada estadounidense, y la situación de seguridad en la que se encuentra el mundo hoy en día», añadió.

En su informe anual de evaluación de amenazas, publicado el mes pasado, los servicios de seguridad interior (PST) afirmaban que Irán, considerado como una de las principales amenazas para el reino escandinavo, podría apoyarse en «actores por delegación», en particular «redes criminales».

Ninguno de los sospechosos detenidos este miércoles era conocido por los servicios policiales locales.

