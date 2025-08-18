La Policía de Portugal detiene a un hombre buscado en España por pornografía infantil
Lisboa, 18 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo en el distrito de Braga a un ciudadano portugués de 50 años buscado por las autoridades españolas por su presunta implicación en un delito de pornografía infantil, informaron las autoridades este lunes.
Los hechos por los que se le acusa tuvieron lugar entre junio de 2020 y enero de 2021, cuando el sospechoso habría colocado una cámara de vídeo en las habitaciones de las víctimas, obteniendo imágenes íntimas de ellas.
Después las «utilizó para su satisfacción personal, descargándolas además en una red social con el objetivo de compartirlas con terceros», detalló la PJ en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar en Málaga.
La justicia lusa decretó que el acusado permanecerá en prisión preventiva hasta su extradición. EFE
lmg/psh