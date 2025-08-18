The Swiss voice in the world since 1935

La Policía de Portugal detiene a un hombre buscado en España por pornografía infantil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 18 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo en el distrito de Braga a un ciudadano portugués de 50 años buscado por las autoridades españolas por su presunta implicación en un delito de pornografía infantil, informaron las autoridades este lunes.

Los hechos por los que se le acusa tuvieron lugar entre junio de 2020 y enero de 2021, cuando el sospechoso habría colocado una cámara de vídeo en las habitaciones de las víctimas, obteniendo imágenes íntimas de ellas.

Después las «utilizó para su satisfacción personal, descargándolas además en una red social con el objetivo de compartirlas con terceros», detalló la PJ en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en Málaga.

La justicia lusa decretó que el acusado permanecerá en prisión preventiva hasta su extradición. EFE

lmg/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR