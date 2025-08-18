The Swiss voice in the world since 1935

La Policía de Portugal detiene a una mujer buscada en Brasil por narcotráfico

Lisboa, 18 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal ha detenido en el distrito de Vila Real a una mujer de 30 años sobre la que pesaba una orden de detención internacional emitida por las autoridades brasileñas, por delitos de tráfico de estupefacientes y falsificación de documentos.

La mujer fue detenida inicialmente en 2017 en Brasil, en su domicilio en el estado de Rio Grande do Norte, cuando se encontraba en posesión de 3.800 gramos de cannabis y se hacía pasar por otra persona, detallaron las autoridades en un comunicado este lunes.

En 2021 fue condenada a una pena de seis años de prisión, cuya sentencia se iba a ejecutar en 2024, momento en el que ya se encontraba en Portugal.

Tras comparecer ante un tribunal, se le prohibió salir del país, se le retiró el pasaporte y se le ordenó permanecer en su domicilio, con vigilancia electrónica. EFE

