La policía de Portugal ha detenido este año a 155 personas por incendios forestales

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Lisboa, 28 jul (EFE).- La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal detuvo a 155 personas por delitos de incendio forestal entre el comienzo de este año y el 27 de julio, según informó este martes la institución, que mantiene un dispositivo de vigilancia, fiscalización e investigación para prevenir y combatir los fuegos rurales.

Con motivo del Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, la GNR señaló, en un comunicado, que durante 2025 registró en todo el país 5.301 delitos de incendio forestal, además de 88 delitos de contaminación y 11 relacionados con daños contra la naturaleza.

La institución destacó el papel de su Servicio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente (SEPNA), que actúa como policía ambiental portuguesa y se ocupa de vigilar, investigar y denunciar las infracciones de la legislación sobre el medioambiente y el patrimonio natural.

El SEPNA también participa en proyectos nacionales y europeos destinados a recuperar hábitats y proteger especies amenazadas, entre ellos varios programas LIFE de la Unión Europea.

Uno de ellos, LIFE Lynxconnect, busca aumentar la población de lince ibérico y mejorar la conexión entre sus núcleos de Portugal y España, mediante la recuperación de su hábitat, la reducción de amenazas y la implicación de las comunidades locales.

La GNR colabora asimismo en LIFE Aegypius Return, que pretende duplicar la población reproductora de buitre negro en Portugal, especie clasificada en el país como “en peligro crítico”, y mejorar sus condiciones de alimentación y hábitat.

Otro de los proyectos, LIFE Wild Wolf, promueve la coexistencia entre las actividades humanas y el lobo ibérico mediante la prevención y gestión de conflictos.

La fuerza portuguesa recordó también su participación en LIFE Rupis, dedicado a reforzar las poblaciones de alimoche y águila perdicera en la región fronteriza del Duero Internacional.

Este programa incluyó la cooperación entre el SEPNA portugués y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil española para mejorar la capacitación técnica y combatir el envenenamiento de aves carroñeras.

Durante 2025, la GNR recogió y recuperó 4.279 animales salvajes, de los que 2.852 fueron entregados al Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), mientras que los restantes pudieron ser devueltos directamente a su hábitat.

Entre los ejemplares atendidos había aves rapaces nocturnas como lechuzas, búhos y búhos reales. EFE

mf/mam