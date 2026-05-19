La policía de Toronto confirma el arresto de tres agentes en Barcelona por agresión sexual

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Toronto (Canadá), 19 may (EFE).- El Servicio de Policía de Toronto confirmó que tres de sus agentes que se encontraban de vacaciones en España han sido arrestados en Barcelona acusados de agresión sexual y resistencia a las autoridades, informaron este martes medios locales canadienses.

Los Mossos d’ Esquadra señalaron que dos de los agentes están acusados de agresión sexual y de causar lesiones, mientras que el tercero afronta cargos por atacar a un agente de la autoridad.

Los hechos, según indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación, tuvieron lugar el pasado miércoles, 13 de mayo, cuando los policías agredieron sexualmente a una mujer prostituida; posteriormente, uno de ellos viajó a Palma.

Según la cadena pública canadiense BC y Global News, los tres policías fueron arrestados el 15 de mayo y comparecieron ese mismo día ante un tribunal español.

La policía catalana también indicó que dos de los agentes fueron detenidos inicialmente en Barcelona y que el tercero fue localizado y arrestado posteriormente en Palma de Mallorca.

La portavoz de la policía de Toronto, Stephanie Sayer, confirmó en un comunicado que uno de los agentes ya ha regresado a Canadá y ha sido suspendido de empleo, conforme a la legislación provincial sobre seguridad comunitaria y servicios policiales.

Los otros dos policías también serán suspendidos cuando regresen al país en los próximos días.

«La acusaciones son graves», afirmó Sayer, quien añadió que el cuerpo policial no realizará más comentarios mientras el caso avance ante los tribunales españoles.

La Asociación de la Policía de Toronto, el sindicato que representa a los agentes, indicó, por su parte, que no comentará el caso dado que los hechos investigados ocurrieron cuando los agentes estaban fuera de servicio.

Los medios canadienses no han revelado la identidad de los agentes detenidos y las autoridades españolas tampoco han difundido sus nombres. EFE

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