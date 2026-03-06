La Policía de Ucrania investiga como «secuestro» la retención de 7 ciudadanos en Hungría

2 minutos

Kiev, 6 mar (EFE).- La Policía de Ucrania investiga como un posible «secuestro» la retención en Hungría de siete trabajadores ucranianos de un banco estatal que transitaban por territorio húngaro con dos vehículos con dinero en efectivo y lingotes de oro, en pleno aumento de tensiones entre Kiev y Budapest.

“La Policía Nacional de Ucrania ha abierto un procedimiento criminal por un delito de secuestro de ciudadanos ucranianos y de automóviles del banco Oschadbank en el territorio de Hungría”, se lee en un comunicado emitido por la Policía ucraniana, que solicita la colaboración de las autoridades húngaras y de Europol para resolver el caso.

El incidente, denunciado por Kiev la noche del jueves, ha sido calificado por el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, de acto de “terrorismo de Estado y extorsión”. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha recomendado además a sus ciudadanos que eviten viajar a Hungría para no poner en riesgo su propia seguridad.

El Banco Nacional de Ucrania ha enviado una delegación de alto nivel a Hungría para asistir a los trabajadores detenidos y esclarecer los hechos.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha escrito en X que las grandes cantidades de dinero que han sido transportadas a Ucrania en los últimos meses a través de territorio húngaro «plantean serias preguntas sobre una posible conexión con la mafia ucraniana de la guerra».

Szijjártó, que no dio más detalles sobre a qué se refería con esa expresión, agregó que desde enero de este año han sido transportados a Ucrania a través de Hungría al menos 900 millones de dólares y 420 millones de euros en efectivo, además de 146 kilos de oro.

Según el banco propiedad del Estado ucraniano al que pertenece el convoy retenido en Hungría, los dos vehículos intervenidos por los húngaros transportaban 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, además de 9 kilos de oro que habían recogido en Austria en ejecución de un acuerdo perfectamente legal con un banco austriaco.

Ucrania y Hungría viven desde prácticamente el comienzo de la guerra un intenso conflicto diplomático que se ha recrudecido en las últimas semanas. EFE

mg/egw/llb