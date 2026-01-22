La policía de Uganda detiene a un diputado de la oposición acusado de violencia electoral

3 minutos

Nairobi, 22 ene (EFE).- El diputado de la oposición ugandesa Muwanga Kivumbi ha sido detenido tras ser acusado de violencia en relación con las polémicas elecciones generales del pasado 15 de enero, informó este jueves la Policía.

Kivumbi, legislador saliente del Parlamento por la circunscripción de Butambala (centro), «actualmente se encuentra bajo custodia policial y comparecerá ante el tribunal a su debido tiempo», señaló la Policía en un escueto comunicado publicado en la red social X.

«Su detención está relacionada con los recientes incidentes de violencia política en Butambala», agregó el cuerpo policial, sin facilitar más detalles.

Los administradores de la cuenta del diputado en X también conformaron que Kivumbi «ha sido arrestado esta mañana por la policía estatal».

El legislador es vicepresidente del partido Plataforma de Unidad Nacional (NUP), liderado por la estrella del pop Bobi Wine, quien permanece escondido desde la semana pasada tras huir de una redada de las fuerzas de seguridad en su residencia a las afueras de la capital, Kampala.

El cantante, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, había denunciado que militares mataron la noche del pasado día 15, cuando se celebraron las elecciones, a diez seguidores de su partido en la casa de Kivumbi en Butambala, donde se registraron disturbios que causaron un número de fallecidos no aclarado oficialmente.

Según los resultados anunciados el pasado sábado por la Comisión Electoral, el presidente del país, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, ganó los comicios para un séptimo mandato con un 71,65 % de los votos.

Su principal rival, Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, si bien el político rechazó los resultados tras tildar de fraudulenta la votación, en la que se eligió al presidente y a los miembros del Parlamento.

El pasado domingo, Museveni acusó a Kivumbi, quien perdió las elecciones en su circunscripción, de apoyar la violencia, una alegación que negó el legislador, quien acusó a las fuerzas de seguridad de emplear un uso excesivo de la fuerza.

Los observadores de la Unión Africana (UA) en las elecciones de Uganda expresaron el pasado fin de semana su preocupación por las denuncias de «intimidación, arrestos arbitrarios y un uso excesivo de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad en los comicios.

El Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, cifró el viernes pasado en unos cincuenta el número total de muertos en la jornada electoral, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente. EFE

