La policía de Uruguay frustra un plan para robar un banco a través de un túnel

La policía de Uruguay desbarató un grupo criminal, formado por locales, brasileños y paraguayos, que cavó un túnel para acceder a las alcantarillas del centro histórico de Montevideo con el supuesto objetivo de robar un banco.

La operación policial se produjo en la tarde del martes cuando tras meses de investigación se allanó el local que se usó como base para el plan. La Fiscalía confirmó a la AFP este miércoles que se lleva a cabo una audiencia judicial con una decenas de detenidos.

Varios de los detenidos «tienen documentos paraguayos y brasileños», dijo a la AFP una fuente del ministerio del Interior.

El plan «tenia como objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el ‘robo del siglo'», dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, a periodistas al liderar la operación policial que sigue en marcha este miércoles.

En el casco histórico de Montevideo se encuentra el centro financiero de la ciudad, y el túnel se cavó en una zona donde hay varios bancos, incluida la matriz del estatal Banco República.

La investigación tuvo ramificaciones y llevó a incautación de drogas en el departamento de Canelones, limítrofe con Montevideo, informaron fuentes policiales que darán detalles de la operación a última hora de este miércoles.

Los detenidos tendrían relación con organizaciones criminales que operan en la región, informaron medios locales.

