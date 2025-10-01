The Swiss voice in the world since 1935
La Policía de Venezuela desmantela una presunta banda de secuestradores en el sur del país

Caracas, 1 oct (EFE).- La Policía de Venezuela desmanteló a una banda de presuntos secuestradores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), que se hacían pasar por funcionarios de seguridad del Estado, informó este miércoles el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

A través de una publicación en Instagram, Rico indicó que los detenidos, tres mujeres y dos hombres, presuntamente secuestraban comerciantes en un sector del municipio Angostura del Orinoco.

«Durante un intento de secuestro, se generó un enfrentamiento entre los delincuentes, resultando herido de gravedad uno de los victimarios, quien actualmente se encuentra en estado de salud crítico», añadió.

Asimismo, dijo que tras ser capturados se recolectaron como evidencias varias prendas de vestir, así como una gorra con el logo del Cicpc y dos teléfonos móviles.

«El Cicpc continúa tras la pista de tres delincuentes más que se encuentran prófugos de la justicia venezolana», explicó Rico.

El funcionario indicó que estos presuntos delincuentes, que se hacían pasar por detectives de la institución militar, se dedicaban a «interceptar, robar y secuestras a comerciantes en la parroquia Marhuanta, municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar».

La Policía de Venezuela detuvo a 8.254 personas en los primeros seis meses de 2025 por estar presuntamente involucradas en varios delitos, informó el director del Cicpc en julio.

De igual forma, indicó que además se incautaron 3.516 municiones, 513 armas de fuego y 2.051 teléfonos.EFE

