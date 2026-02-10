La Policía detiene a 27 personas tras tensión en protesta por visita de Herzog a Australia

3 minutos

(Actualiza número de asistentes y más detalles)

Sídney (Australia), 10 feb (EFE).- Al menos 27 personas fueron detenidas tras una protesta celebrada el lunes en Sídney contra la visita a Australia del presidente de Israel, Isaac Herzog, que terminó con enfrentamientos con la Policía, según informaron este martes las autoridades locales.

La Policía australiana indicó en un comunicado que los asistentes a la manifestación -entre 10.000 y 30.000 según los organizadores, 6.000 de acuerdo con las autoridades- recibieron «una serie de órdenes» para dispersarse, de acuerdo con la normativa local.

«Cuando los participantes no cumplieron, los agentes procedieron a dispersar a la multitud», señala el texto, que defiende que la intervención policial se dirigió contra personas que bloqueaban el paso peatonal.

Durante los intentos de dispersión de la protesta, que se concentró en torno al Ayuntamiento de Sídney, «se produjeron varios forcejeos», indica la Policía, y fueron arrestadas 27 personas, incluidas 10 por presunta agresión a agentes.

De los detenidos, nueve personas han sido acusadas ​​de delitos que van desde agredir a las autoridades, obstaculizarlas o negarse a cumplir una orden, según la policía de Nueva Gales del Sur, a donde pertenece Sídney.

Los servicios de emergencia atendieron asimismo a varios manifestantes después de que la Policía utilizara espray pimienta, sin que se hayan reportado heridas de gravedad.

Los incidentes se produjeron mientras Herzog participaba en un acto en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney, vinculado a homenajes por el atentado ocurrido en diciembre en la playa de Bondi contra un eventoto de la comunidad judía, el más mortífero de carácter religioso en Australia, con 16 víctimas, incluido uno de los dos atacantes.

Por motivos de seguridad, las autoridades pidieron a los asistentes que permanecieran en el interior del recinto hasta que la zona quedara despejada.

Las protestas de este lunes se suman a movilizaciones previas contra la visita del mandatario israelí, con grupos propalestinos criticando al Gobierno australiano por haber invitado a Herzog.

También se registraron concentraciones multitudinarias en otras ciudades del país, en una jornada de protestas coordinadas a nivel nacional.

Una segunda manifestación, convocada contra la «brutalidad» policial, tendrá lugar este martes en Sídney, según anunció el Grupo de Acción Palestina de Australia, que exige la retirada de todos los cargos contra los manifestantes.

Mientras tanto, Herzog continúa hoy su visita oficial, que se prolongará hasta el jueves, con encuentros previstos con la comunidad judía y con los principales responsables políticos del país, incluido el primer ministro australiano, Anthony Albanese. EFE

