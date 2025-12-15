La Policía detiene a dos personas con 242 kilos de cocaína en la Amazonía de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 14 dic (EFE).- Un hombre y una mujer fueron detenidos este domingo cuando intentaban transportar 242 kilos de cocaína en un vehículo en el municipio de Archidona, de la provincia amazónica de Napo, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El titular de Interior señaló que la droga, distribuida en 211 paquetes que tenían un logo con la palabra ‘Emporium’, estaba escondida en un doble fondo del vehículo que tenían los ahora detenidos, a quienes también se les encontró 2.100 dólares en efectivo.

La operación fue realizada por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) de la Policía, quienes entregaron a las autoridades judiciales de turno al hombre y a la mujer para el procesamiento respectivo.

Más temprano, Reimberg también informó sobre el decomiso de 555 kilos de cocaína que estaban escondidos en un camión que circulaba por una carretera del municipio de Otavalo, de la provincia andina de Imbabura, en el norte del país. El conductor del vehículo fue detenido para investigaciones.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de 200 toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica. EFE

cbs/jrh