La Policía detiene a una persona y busca a otra tras un tiroteo en la isla alemana de Sylt

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Berlín, 3 jun (EFE).- Varios disparos con arma de fuego en la isla de Sylt, cerca de la frontera de Alemania con Dinamarca, llevó a la detención de una persona, informó este miércoles la Policía del estado federado de Schleswig-Holstein, que busca a otro implicado en este suceso sin víctimas.

«Al parecer, se han producido varios disparos en la calle Strand, en Sylt. Según las primeras informaciones, no hay heridos. Se ha detenido a una persona. Otra persona se encuentra actualmente en paradero desconocido», indicó en su cuenta de X.

Según la Policía, se realizaron tres disparos con un arma de fuego real contra la zona de entrada de una barbería de Sylt, isla conocida por ser uno de los destinos turísticos más exclusivos de Alemania.

Las autoridades, que investigan el suceso como un posible delito de tentativa de lesiones graves además de violación de la ley relativa a armas de fuego, lanzaron un dispositivo policial de búsqueda que implicó controles en la estación de trenes de la isla, además de mantener acordonada la zona en la que se produjo el tiroteo para la recopilación de pruebas.

«Se está llevando a cabo una operación policial con amplias medidas de búsqueda», indicó en X la Policía. EFE

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