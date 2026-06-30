La Policía detiene al líder de las protestas de la Cachemira paquistaní

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Islamabad, 30 jun (EFE).- Las autoridades de Cachemira bajo administración paquistaní detuvieron este martes al líder del ilegalizado Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), Shaukat Nawaz Mir, mientras la región continúa inmersa en más de tres semanas de protestas contra el Gobierno local.

Mir fue detenido por la policía regional en la zona de Dhirkot, en el distrito de Bagh, cuando se dirigía a participar en una sentada de protesta en la ciudad de Rawalakot, epicentro de las manifestaciones.

Miles de manifestantes inundaron Rawalakot el pasado 10 de junio, días después de que ocurrieran enfrentamientos mortales entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Desde entonces, la protesta se ha convertido en una sentada prolongada en la ciudad.

«Hoy fueron detenidos Shaukat Nawaz Mir y Saib Javed, miembros del Comité de Acción que luchaban por los derechos de la población, la justicia y un futuro mejor», declaró el JAAC, organización civil que lidera las manifestaciones, en un comunicado en la red social X.

«Se puede capturar a una persona, pero no al movimiento. Shaukat Nawaz Mir no está solo; toda la nación lo respalda», agregó el texto.

En otra publicación, el JAAC señaló que Mir fue detenido «como resultado de una operación de rastreo llevada a cabo por agencias de inteligencia, la policía y otras instituciones».

El Gobierno regional había anunciado previamente una recompensa de 10 millones de rupias (casi 36.000 dólares o 31.500 euros) por información que condujera a la detención de cuatro líderes del JAAC, incluido Mir.

El Gobierno ilegalizó la organización en virtud de las leyes antiterroristas el 5 de junio.

A pesar de esta decisión, los partidarios de la organización continuaron realizando protestas, sentadas y huelgas comerciales que, según las autoridades y los residentes locales, han alterado la vida cotidiana en la mayor parte de la región.

«Si Shokat Nawaz Mir hubiera logrado llegar a la sentada, la moral de la gente se habría multiplicado, los ánimos se habrían elevado aún más, el número de participantes habría aumentado considerablemente y una nueva energía habría surgido por todas partes», lamentó el comité del movimiento.

El JAAC, que comenzó el año pasado como una plataforma civil contra el encarecimiento de la vida, exige ahora la abolición de los 12 escaños de la Asamblea Legislativa regional reservados para los refugiados de la Cachemira india asentados desde 1947, al considerar que Islamabad los utiliza de forma sistemática para manipular las mayorías y controlar el Gobierno local. EFE

eel/mra