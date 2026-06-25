La Policía dispersa marchas en Kenia de recuerdo a los muertos en las protestas de 2024

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Nairobi, 25 jun (EFE).- La Policía dispersó este jueves a cientos de manifestantes que marcharon en Nairobi y otras ciudades de Kenia en el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales que desembocaron el 25 de junio de 2024 en el asalto al Parlamento, en las que decenas de personas fallecieron a manos de las fuerzas del orden.

Durante la jornada, EFE pudo constatar la detención en el centro de Nairobi de al menos nueve personas, pero medios locales reportaron más arrestos en otras urbes.

Otras marchas y un fuerte despliegue de seguridad pudo observarse en más ciudades del país, como Mombasa (sureste), Kitengela (cerca de la capital), Kitale (noroeste) o Wote (sur), mientras las calles permanecieron desiertas en otras localidades.

«Estamos aquí por las vidas que perdimos en (…) 2024. Perdimos a mucha gente que había salido para intentar hablar con el Gobierno y que éste nos escuchara, pero, en lugar de eso, el Gobierno decidió matarnos, matar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hijos y a nuestros amigos», declaró en Nairobi a EFE Simon Kagiri, de 29 años.

«No pueden matarnos y a la vez querer liderarnos», señaló el joven, que regenta un puesto de ropa de segunda mano.

Además del bloqueo de las principales carreteras de acceso al centro de Nairobi y la instalación de controles, la Policía -a veces acompañada de perros o a caballo- actuó rápidamente para dispersar cualquier concentración, en ocasiones con gas lacrimógeno e incluso empleando un pitido ensordecedor de gran intensidad, mientras casi todos los negocios permanecieron cerrados.

Un grupo de unas 50 personas liderado por políticos de la oposición, como el ex vicepresidente Kalonzo Musyoka,la exministra de Justicia Martha Karua o el expresidente del Tribunal Supremo David Maraga, marchó por una de las principales avenidas de la ciudad, luciendo banderas kenianas y rosas rojas y blancas.

También integraban el grupo familiares de víctimas, como Gillian Munyao, la madre de Rex Masai -el joven que, a los 29 años, fue la primera víctima mortal de las marchas de 2024-. Sostenían pancartas con mensajes como «El dinero no puede reemplazar vidas» o «Los jóvenes se merecen trabajo, no balas».

«He venido a rendir homenaje a mi hijo. Lo quería muchísimo (…). Ruto, lo que está haciendo usted es terrible para todas las madres del mundo», declaró a EFE con la voz rota Phoebe Maina, madre de Kevin Odhiambo, que murió a los 17 años por un disparo el 25 de junio de 2024, en un mensaje dirigido al presidente keniano, William Ruto.

Flores y alambradas

El grupo avanzó hacia el Parlamento para depositar ramos y coronas de flores en memoria de los fallecidos.

Pero flores y banderas acabaron colocadas sobre las alambradas que impedían el acceso a la calle donde se encuentra la sede del Poder Legislativo, bajo una presencia policial mucho mayor que la de los manifestantes, con agentes de paisano y uniformados.

«Todos estos policías asesinos que están aquí tienen que ser arrestados. Esto es un llamamiento a la justicia, porque cada vez que hay una protesta, kenianos inocentes mueren», declaró a los medios Hussein Khalid, director ejecutivo de la ONG Vocal Africa.

La afluencia fue este jueves muchísimo menor que entre junio y agosto de 2024, cuando miles de jóvenes de la generación Z se echaron a las calles del país para protestar contra aumentos fiscales en unas movilizaciones que fueron duramente reprimidas y causaron al menos 62 muertos, según la Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA, en inglés).

Muchos de esos fallecimientos se registraron el 25 de junio, cuando, tras varios días de marchas multitudinarias, cientos de personas asaltaron el Parlamento y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

En 2025, en esa misma fecha y días cercanos, miles de manifestantes tomaron de nuevo las calles para conmemorar el primer aniversario de esos hechos y sufrieron una severa represión que causó -de acuerdo con la IPOA- al menos 65 civiles muertos. EFE

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(foto) (vídeo)