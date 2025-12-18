The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La policía estudia posible conexión entre tiroteo en Brown y asesinato de profesor en MIT

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 18 dic (EFE).- La policía de Estados Unidos investiga posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown el pasado sábado y el asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), según informan este jueves medios estadounidenses.

La cadena CBS News indica que los agentes han identificado y están buscando a un sospechoso del tiroteo, que dejó dos víctimas mortales y ocho heridos.

En los últimos días, la policía ha publicado varios vídeos del presunto tirador, que viste ropa oscura y una mascarilla que oculta su rostro, caminando por una calle cercana al campus universitario.

El tiroteo se saldó con la muerte de dos estudiantes llamados Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense.

También sigue sin resolverse el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser disparado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

Loureiro, de 47 años y que desde 2016 enseñaba en el Departamento de Ciencia e Ingeniería Nuclear del MIT, fue hallado el lunes herido de bala y posteriormente trasladado a un hospital, donde falleció la mañana siguiente. EFE

asg/jco/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR