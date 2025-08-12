La policía evacúa un campamento de más de 200 migrantes delante del Ayuntamiento de París

París, 12 ago (EFE).- Más de 200 migrantes, en buena parte mujeres de origen africano con niños pequeños que se habían instalado desde hacía una semana delante del Ayuntamiento de París para reclamar soluciones de acogida a las autoridades, fueron evacuados en la mañana de este martes en medio de un importante dispositivo policial.

El desalojo se desarrolló sin violencia y con la intervención de agentes del servicio municipal de atención a los sin techo y de ONG de apoyo a los migrantes como Francia Tierra de Asilo y Utopía 56.

A los desalojados les esperaban tres autocares para conducirlos a centros de acogida temporal en Marsella, Bourges y Besançon, propuestas que muchos no han aceptado para no alejarse del entorno en el que han estado en los últimos tiempos, y donde están escolarizados muchos de los niños.

Utopía 56 se había quejado de que con la orden de expulsión publicada anoche por la Prefectura de Policía de París no se les había ofrecido «ninguna solución» alternativa.

Esta misma ONG había denunciado que en la noche del sábado al domingo, dos hombres de una veintena de años habían orinado encima de una de las migrantes acampada delante del Ayuntamiento y de sus hijos cuando estaban durmiendo, una acción que consideró deliberada. EFE

