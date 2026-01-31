La Policía francesa, arropada por ciudadanos, marcha en París para reclamar más recursos

3 minutos

París, 31 ene (EFE).- El principal sindicato policial de Francia, Alianza de la Policía Nacional, convocó este sábado a sus miembros y a la ciudadanía en general a manifestarse en las calles de París y otra veintena de ciudades del país para reclamar más recursos ante la «creciente» inseguridad.

Bajo el lema «Policía Nacional en peligro», la manifestación recorrió de la Plaza de la Bastilla hasta la de Nación en París, impulsada por el sindicato mayoritario Alianza. Su secretario general, Fabien Vanhemelryck, subrayó desde la cabeza de la marcha la necesidad de concienciar a la ciudadanía de «una situación que se está volviendo muy grave».

«La Policía Nacional ya no puede realizar su trabajo en condiciones normales, y pronto nos veremos desbordados por los acontecimientos», aseguró Vanhemelryck, quien puso el acento no solo en la falta de efectivos, sino en las condiciones laborales «más que deplorables e instalaciones insalubres».

Y añadió: «Esta no es una manifestación policial. Obviamente, habrá policías porque se ven directamente afectados, pero es un sindicato policial el que asume la responsabilidad de pedir ayuda a la ciudadanía, ya que el gobierno parece estar al tanto de la situación, pero no se está haciendo nada».

El movimiento de protesta también cuenta con el apoyo de Synergie-Officiers, el sindicato independiente de comisarios de policía, y de agentes del Ministerio del Interior.

El ministro de Interior defiende las medidas del Gobierno

Invitado por Alianza a sumarse a las manifestaciones, el ministro de Interior, Laurent Núñez, declinó la oferta de formar parte de una de las marchas que, además de París, recorren las calles de Lille, Nantes, Marsella, Niza, Burdeos, Orleans, territorios de ultramar y otros lugares para mostrar su apoyo a las fuerzas del orden.

«Soy ministro del Interior, hay elecciones sindicales, estoy obligado a mantener la neutralidad, por lo que obviamente no participaré en esta manifestación a título personal. No estaré allí, aunque el movimiento policial obviamente cuenta con mi pleno apoyo y comprensión», enfatizó Núñez la víspera en la radio France Inter.

Según Núñez, desde 2017 se han creado 12.500 empleos en las fuerzas de seguridad interior, se han duplicado los préstamos para vivienda y se han adquirido 19.000 vehículos nuevos.

«Contamos con un nuevo presupuesto para la policía nacional que aumentará en 100 millones de euros, y estamos creando otros 1.000 puestos de trabajo en la policía, incluidos 700 para el poder judicial, que tiene escasez de personal», afirmó el ministro.

Quienes sí se sumaron a la cabecera de la marcha parisiense fueron las eurodiputadas de extrema derecha Marion Maréchal, sobrina de la líder de la Agrupación Nacional Marine Le Pen, y Sarah Knafo, candidata a la Alcaldía de París.

«La pelota está ahora en la cancha del gobierno», declaró Yoan Maras, delegado nacional del sindicato policial convocante, en alusión al apoyo del pueblo francés expresado en los últimos días y visible en la nutrida marcha parisina.

«A veces, no es que la policía no quiera actuar, sino que ya no puede», insistió Maras, instando a la ciudadanía a «presionar al gobierno». «Sabemos que muchos ministerios están pasando apuros, pero en algún momento hay que tomar decisiones. La seguridad es primordial», enfatizó ante los manifestantes. EFE

cat/ngp/llb

(foto) (vídeo)