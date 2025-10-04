La Policía georgiana rechaza un intento de asalto al palacio presidencial en Tiflis
Tiflis, 4 oct (EFE).- Efectivos antidisturbios rechazaron hoy con empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua un intento de asalto al palacio presidencial tras el mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.
Grupos de manifestantes, mucho de ellos con máscaras antigases, rompieron la rejas que resguardan el recinto del palacio, pero fueron rechazados por la policía, se pudo apreciar en las imágenes transmitidas en directo por la televisión local. EFE
mv-mos/amg