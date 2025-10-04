The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Policía georgiana rechaza un intento de asalto al palacio presidencial en Tiflis

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tiflis, 4 oct (EFE).- Efectivos antidisturbios rechazaron hoy con empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua un intento de asalto al palacio presidencial tras el mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.

Grupos de manifestantes, mucho de ellos con máscaras antigases, rompieron la rejas que resguardan el recinto del palacio, pero fueron rechazados por la policía, se pudo apreciar en las imágenes transmitidas en directo por la televisión local. EFE

mv-mos/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR