La policía húngara prohibe una marcha del Orgullo en la ciudad de Pécs, al sur del país

Viena, 7 sep (EFE).- La policía de Hungría prohibió la celebración esta semana de una marcha del Orgullo prevista en la ciudad de Pécs, en el sur del país, amparándose en la normativa aprobada por el Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán para vetar este tipo de manifestaciones.

Los organizadores calificaron la decisión como «un duro golpe» para la comunidad LGTBI en Hungría, pero anunciaron que mantendrán la convocatoria del próximo 4 de octubre, señaló el medio digital ‘Telex’.

«No nos dejaremos silenciar», afirmaron en un comunicado los organizadores de la marcha en una de las principales ciudades universitarias del país y que cuenta con una población de unos 150.000 habitantes.

En Budapest se celebró a finales de junio, pese a la prohibición policial, una manifestación que reunió una cifra récord de más de 200.000 personas en defensa de los derechos LGTBI y que se convirtió en un acto de protesta contra el Gobierno de Orbán.

Decenas de eurodiputados, alcaldes de otras ciudades europeas y representantes gubernamentales de otros países participaron en la marcha de Budapest -organizada por el Ayuntamiento de la capital, en manos de la oposición- para expresar su solidaridad con el colectivo LGTBI de Hungría.

Aunque hubo un gran despliegue policial ese día, la marcha transcurrió de forma festiva y sin incidentes graves.

El Gobierno de Orbán limita desde hace años los derechos de las personas LGBTI con el argumento de la «protección de los menores», en una polémica normativa que equipara homosexualidad con pedofilia.

El pasado marzo, el Parlamento aprobó una enmienda que prohíbe las concentraciones que contravengan una normativa de 2021 que restringe cualquier representación de la homosexualidad dirigida a menores. La medida fue incorporada a la Constitución el pasado abril.

Estas leyes han sido criticadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por la oposición a Orbán, por la Comisión Europea y por numerosos países de la Unión Europea (UE).EFE

ll/amg