La Policía haitiana anuncia la muerte de miembros de bandas y la incautación de un arsenal

2 minutos

Puerto Príncipe, 15 nov (EFE).- La Policía Nacional de Haití anunció este sábado la muerte de miembros de bandas y la incautación de un arsenal como resultado de una operación en Puerto Príncipe.

El operativo tuvo lugar el viernes contra 400 Mawozo, un grupo armado liderado por el poderoso jefe de banda Lanmò San Jou (La muerte sin día, en español).

La Policía calificó el operativo de «golpe decisivo a las bandas criminales», en un comunicado en Facebook en el que destacó la «incautación de un importante arsenal y del refuerzo significativo de la presencia policial en zonas que hasta ahora estaban bajo el control total de las bandas armadas».

«Este importante avance supone un retroceso sin precedentes para los delincuentes», añadió.

Además varios delincuentes resultaron muertos, mientras que otros resultaron heridos, detalló, sin proporcionar cifras exactas.

Esta operación victoriosa ha permitido a la Policía recuperar el control «total y duradero de sectores que se le habían escapado durante demasiado tiempo», subrayó.

Para la Policía, es «una prueba tangible de su compromiso inquebrantable con la erradicación de las bandas terroristas» y va en línea del «restablecimiento irrevocable del orden, la seguridad pública y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional».

Entre el material incautado se encuentra una excavadora utilizada por la banda para destruir la prisión de Croix-des-Bouquets y otras infraestructuras estatales.

En esta máquina están inscritas las palabras Taliban y Mawozo, los dos grupos armados que controlan la entrada norte de Puerto Príncipe, hasta la frontera con la República Dominicana.

Asimismo, según la Policía haitiana, se incautó un rifle de francotirador Barrett, arma objeto de una intensa propaganda por parte de las bandas.

Durante esta operación, un helicóptero de la Policía realizó un aterrizaje forzoso tras sospechar que había sufrido una avería. Los agentes, una vez a salvo, tuvieron que destruir la aeronave con fuego para evitar que cayera en malas manos, según detalló. EFE

