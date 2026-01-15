La Policía haitiana asegura que destruyó una casa del líder criminal ‘Barbecue’

Puerto Príncipe, 14 ene (EFE).- Una casa perteneciente al jefe criminal Jimmy Cherisier, alias Barbecue, fue destruida este miércoles por un dron kamikaze durante una operación de la Policía Nacional de Haití en el cuartel general del pandillero, en Delmas 6, en el centro de Puerto Príncipe, confirmaron las autoridades.

«Esta operación tiene como objetivo desarticular a todos los bandidos terroristas que ocupan este barrio, con el fin de restablecer la paz», según un comunicado publicado por la dirección de comunicación de la Policía en su cuenta de Facebook, en el que no se mencionan víctimas.

En un video que circula en las redes sociales se ve una casa totalmente diferente a las demás, con al menos una decena de paneles solares debajo, golpeada por un dron kamikaze.

Tras la explosión, se ve una intensa nube de humo, según una imagen de un minuto y 17 segundos tomada por un dron. En las fotos que circulan, se ve una casa totalmente destruida, restos de ropa, hierro forjado y un coche destrozado.

Esta operación está dirigida por la PNH, en colaboración con las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H), el grupo de trabajo creado por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aime, y la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Las autoridades apenas comunican información sobre la operación, como solían hacer, por ejemplo, publicando datos en X.

Así, la información sale a cuentagotas en las redes sociales, mientras la población espera conocer más detalles sobre estos operativos. EFE

