La policía incauta casi dos toneladas de marihuana en el suroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 10 nov (EFE).- La Policía colombiana incautó este lunes un cargamento de 1,9 toneladas de marihuana en el municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, en una operación en la que también fue detenida una persona.

En el registro de un camión, unidades adscritas al Grupo Uniformado de Tránsito (GUNIR) hallaron 180 paquetes rectangulares envueltos en bolsas plásticas de color negro y ocultos entre cestas. Estos paquetes contenían el alijo del tipo ‘creepy’, una variante tratada en laboratorios que tiene mayor efecto alucinógeno.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según informó la institución.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó a Colombia en septiembre pasado de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber «incumplido manifiestamente», en el último año, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según informó en esa ocasión el Departamento de Estado.

Sobre Colombia, el Departamento de Estado afirmó que considerará quitar al país de la lista si el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, «adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes se benefician de ella».

En ese contexto, el Ministerio de Defensa dijo hoy que entre 2022 y 2025, las Fuerzas Militares y la Policía incautaron más de 7.279 toneladas de drogas ilícitas. Según explicó este lunes en un comunicado, el Ministerio de Defensa reafirmó «el esfuerzo del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de la violencia».

«Este resultado consolida un promedio anual superior a 1.800 toneladas, posicionando este periodo entre los más efectivos en materia de resultados operacionales», añadió la nota.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó también que más de 780 personas fueron extraditadas por delitos relacionados con el narcotráfico. EFE

