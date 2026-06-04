La policía india detiene a dueño de hotel donde un incendio causó 21 muertos

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La policía india anunció este jueves que detuvo al dueño del hotel de Nueva Delhi donde se produjo un incendio que causó al menos 21 muertos, varios de ellos extranjeros, y decenas de heridos, según el balance más reciente.

La policía no hizo comentarios sobre las causas del siniestro que destruyó el miércoles el Flourish Stay. Sin embargo, los medios locales señalaron numerosas infracciones de las normas de seguridad.

Los incendios son frecuentes en India, debido a infraestructuras precarias y el incumplimiento de las normativas de protección y evacuación.

El fuego se desató el miércoles por la mañana en el alojamiento de bajo costo y se propagó rápidamente por sus pisos, según los testigos, lo que obligó a muchos de sus ocupantes a saltar al vacío para escapar de las llamas.

Según la policía, 49 personas fueron hospitalizadas, víctimas de intoxicación, quemaduras o fracturas.

Los bomberos de la capital india identificaron formalmente a un ciudadano de Liberia y a otro de Mozambique entre los fallecidos.

El incendio del hotel Flourish Stay es el más mortífero en Nueva Delhi desde 2019, cuando 43 trabajadores perdieron la vida en un edificio destruido por el fuego.

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