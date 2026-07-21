La Policía india detiene al líder opositor Rahul Gandhi tras una protesta educativa

Compartir

2 minutos

Nueva Delhi, 21 jul (EFE).- La Policía de la India detuvo este martes al líder opositor Rahul Gandhi y a otros líderes políticos que protestaban para exigir la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, un día después de que una multitudinaria protesta juvenil en Nueva Delhi fuera reprimida con fuerza por las autoridades.

Los políticos opositores estaban llevando a cabo una manifestación frente a la residencia del primer ministro indio, Narendra Modi, cuando fueron detenidos en el centro de la capital india.

«Hemos marchado hasta la residencia del primer ministro Modi para exigirle respuestas sobre la brutalidad ejercida ayer contra jóvenes estudiantes. El Gobierno no quiere asumir ninguna responsabilidad ni debatir el asunto en el Parlamento. El primer ministro y el ministro del Interior deben dimitir por haber destruido el futuro de la juventud de la India», declaró Gandhi en la red social X horas antes de su detención.

La protesta tuvo lugar en respuesta a la represión policial llevada a cabo el lunes contra miles de simpatizantes del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), también conocidos como las ‘Cucarachas’, que intentaron marchar hasta el Parlamento para exigir la renuncia del ministro de Educación.

El CJP responsabiliza políticamente a Pradhan de una serie de filtraciones e irregularidades en varios exámenes oficiales, entre ellos la prueba nacional de acceso a medicina, NEET-UG, un asunto especialmente sensible en un país donde millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos.

Este martes, miles de simpatizantes de las ‘Cucarachas’ siguen concentrados en Jantar Mantar, a pesar de recientes declaraciones de Modi asegurando que se castigará a los responsables de las irregularidades en los exámenes oficiales.

Además de la dimisión de Pradhan, exigen la liberación del activista Sonam Wangchuk, una de las caras más visibles del movimiento, detenido el pasado sábado e internado forzosamente en un hospital tras pasar 21 días en huelga de hambre contra Pradhan. EFE

eel/mra