La policía india dispersa una manifestación contra irregularidades en exámenes universitarios

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La policía india dispersó este lunes a miles de personas que marchaban hacia el Parlamento en Nueva Delhi para denunciar irregularidades en los exámenes universitarios y exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y cargaron contra los manifestantes a porrazos cerca de la explanada de la capital donde estaban congregados, constató un periodista de la AFP.

Convocados por el «Partido del pueblo de las cucarachas», un movimiento creado recientemente en línea, los manifestantes querían llegar al Parlamento federal.

«Queremos que el gobierno nos escuche, no que nos haga callar», declaró a la AFP uno de los manifestantes, K.M. Gulshan.

El domingo la policía declaró que la marcha era ilegal.

Desde la apertura de la sesión parlamentaria, el líder de la oposición en la cámara alta, Mallikarjun Kharge, denunció el uso de la fuerza policial.

«El gobierno intenta utilizar la fuerza para silenciarlos», se quejó. «Se trata del futuro de cientos de miles de nuestros hijos», añadió.

Lanzado en mayo por un estudiante indio graduado en Estados Unidos, el partido de las «cucarachas» denunció los escándalos en los exámenes de educación superior.

En mayo el examen de acceso a medicina que hicieron más de dos millones de estudiantes fue anulado por irregularidades.

Según los medios locales, esta anulación provocó que varios candidatos se suicidaran.

Las «cucarachas» han multiplicado las protestas en el país y atraen a muchos jóvenes que ya no se conforman con no encontrar empleo al salir de la universidad, a pesar del fuerte crecimiento económico del país.

«El primer ministro Narendra Modi no ha hecho hasta ahora mucho por preocuparse por la juventud», lamentó el lunes una manifestante, Shubhi Rao, de 16 años.

Una figura de la sociedad civil india, Sonam Wangchuk, se sumó al movimiento de las «cucarachas» e inició el 28 de junio una huelga de hambre para apoyar sus reivindicaciones.

Liberado en marzo después de seis meses de detención por haberse manifestado a favor de la autonomía de la región himalaya de Ladaj, Wangchuk, de 59 años, fue hospitalizado a la fuerza el sábado porque su estado de salud suscitaba preocupación.

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