La Policía india interroga a dos personas por la explosión mortal en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- La Policía de la India está interrogando a dos personas relacionadas con el vehículo que explotó este lunes en Nueva Delhi, lo que causó la muerte de al menos ocho personas y heridas a otras quince, según informaron los medios locales.

Se trata de los dos anteriores propietarios del vehículo, que «están siendo interrogados para rastrear la venta posterior y establecer la cadena completa de propiedad», dijo al diario Hindustan Times Sandeep Kumar, portavoz de la Policía de la ciudad de Gurgaon, cercana a la capital.

Por el momento, el ministro del Interior de la India, Amit Shah, no ha descartado ninguna hipótesis respecto a la explosión, que tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas (13:30 GMT) en las proximidades del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, uno de las zonas más concurridas y turísticas de la capital india.

«Mantenemos todas las hipótesis abiertas e investigamos desde todos los ángulos. Es muy difícil determinar la causa del incidente. Hasta que las muestras recuperadas en el lugar de la explosión sean analizadas por el Laboratorio Forense y la Guardia Nacional es difícil pronunciarse al respecto», dijo Shah tras ser preguntado por si la explosión se trató de un ataque terrorista.

Según la policía, el suceso se inició con la explosión de un vehículo en movimiento, un Hyundai i20 que se acercaba lentamente a un semáforo en rojo.

Las llamas se extendieron a una veintena de vehículos cercanos.

La explosión se produce tras meses de tensiones regionales entre la India y su vecino Pakistán, a quien Nueva Delhi ha acusado de estar detrás de ataques terroristas en su territorio.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha ofrecido sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha asegurado que ha revisado la situación con Shah y otros funcionarios.

Tras la explosión se han desplegado amplias medidas de seguridad en la capital y en otros estados del país, especialmente en los limítrofes con el Territorio de Delhi.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona. EFE

