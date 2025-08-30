La Policía indonesia dice que dos detenidos han confesado que mataron a Matilde Muñoz

The Swiss voice in the world since 1935

Yakarta/Lombok Occidental (Indonesia), 31 ago (EFE).- La Policía indonesia aseguró que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia).

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos han sido detenidos por el «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz, de 72 años, y cuyo cadáver la policía de la isla dijo haber hallado este sábado. EFE

