La Policía indonesia dice que dos detenidos han confesado que mataron a Matilde Muñoz

2 minutos

Yakarta/Lombok Occidental (Indonesia), 30 ago (EFE).- La Policía indonesia aseguró que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia).

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos han sido detenidos por el «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz, de 72 años, y cuyo cadáver la policía de la isla dijo haber hallado este sábado.

Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes de la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, indicó Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría Lombok Occidental, según el comunicado.

El mismo indica que uno de los hombres fue detenido en su residencia y otro en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia, sin detallar cuándo ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

«Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana», indicó el policía en el comunicado, que añade que, según las confesiones, tenían como objetivo «robar las pertenencias» de Muñoz.

El texto añade que la mujer habría sido asfixiada y que su cuerpo, que fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo, fue hallado en la playa cercana a su hotel.

La Policía indonesia había iniciado una investigación en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel Bumi Aditya, en Senggigi, según dijeron a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio. EFE

