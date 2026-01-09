La Policía indonesia dice que la investigación sobre naufragio español sigue «abierta»

Labuan Bajo (Indonesia), 9 ene (EFE).- La Policía indonesia dijo este viernes que sigue «abierta» la investigación sobre el naufragio de un barco con una familia española, cuyo operativo de búsqueda se dio hoy por concluido tras dos semanas y cuando falta por hallar a un niño de 10 años, después de que se declarara sospechoso de negligencia al capitán y al jefe de máquinas del navío.

«No hemos detenido a ninguno de los sospechosos (…) La investigación todavía está abierta», aseguró a EFE por mensaje Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, que incluye al Parque Nacional de Komodo, en cuyas aguas tuvo lugar el siniestro el pasado 26 de diciembre.

Las autoridades identificaron en la tarde del jueves a los sospechosos como L, capitán del navío turístico KM Putri Sakinah, y M, jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.

Ambos son investigados por supuestamente cometer un delito de negligencia con resultado de muerte, castigado con hasta 5 años de cárcel, según el comunicado enviado por la policía regional, que evita especificar más detalles.

Este viernes se dio por concluido el operativo de búsqueda, después de dos semanas de rastreo y cuando queda un niño por encontrar.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de seis españoles -dos adultos y cuatro menores-, de los cuales dos -una mujer y una niña- fueron rescatadas junto al capitán del barco, tres miembros de la tripulación y un guía local.

Durante el operativo de búsqueda los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; el de un hijo de este; y de una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

El miércoles de la semana pasada, la Policía anunció el inicio de la investigación sobre el naufragio y tomó declaración a testigos, a la tripulación del barco y al operador.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un «inusual e impredecible» fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, lo que no habría dado tiempo a evacuar a los pasajeros. EFE

