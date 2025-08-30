La Policía indonesia halla el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz

2 minutos

Yakarta, 30 ago (EFE).- La Policía de la isla indonesia de Lombok ha hallado el cuerpo sin vida de la española Matilde Muñoz, desaparecida desde hace dos meses, según confirmaron a EFE este sábado desde la comisaría indonesia encargada del caso y un familiar de la víctima.

El policía Putu Kardiyanto, de la comisaría de Batulayar (Lombok Occidental), indicó a EFE que el cadáver de Muñoz ha sido localizado y que el caso «pasará a ser una investigación criminal», sin dar más detalles.

Ignacio Vilariño, sobrino de la española, confirmó a EFE por mensaje que el cuerpo de su «amada tía» ha sido hallado «enterrada en una playa de Lombok».

«Estoy a la espera de más información», dijo Vilariño.

La Policía indonesia había iniciado una investigación por la desaparición de Muñoz en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

La primera alerta sobre su desaparición la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel donde se alojaba en Lombok, según dijeron estos a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

En el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la zona costera occidental de Senggigi, donde se alojaba, también afirmaron a la Policía que les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio, lo que desmintieron las autoridades de Inmigración indonesias.

Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazrola, jubilada y quien pasaba largas temporadas viajando por Asia, había llegado a la isla de Lombok en junio. EFE

