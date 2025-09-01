The Swiss voice in the world since 1935

La Policía indonesia implica al hotel en la muerte de Muñoz y continúa la investigación

Senggigi (Indonesia), 1 sep EFE).- La Policía de Indonesia dijo este lunes a EFE que la investigación del caso de Matilde Muñoz “continúa “ y “ no ha hecho más que comenzar”, y confirmó que uno de los sospechosos de su supuesto asesinato premeditado fue un trabajador del hotel donde se alojaba en la isla de Lombok.

“La investigación está en curso”, dijo Yasmara Harahap, jefe de Policía en la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso.

Yasmara indicó que el presunto asesinato de Muñoz ocurrió la madrugada del 2 de julio en su habitación del hotel Bumi Aditya, en la zona de Senggigi , al oeste de la isla, y que no se espera que se revelen este lunes los resultados de la autopsia de la española.EFE

