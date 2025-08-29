La Policía indonesia usa gases lacrimógenos y se enfrenta a los manifestantes en Yakarta
Yakarta, 29 ago (EFE).- La Policía indonesia ha usado este viernes gases lacrimógenos en un enfrentamiento con manifestantes en Yakarta, en medio de crecientes protestas en la ciudad contra los aumentos salariales de los diputados, un día después de que un joven perdiese la vida en otra refriega.
Los cuerpos de seguridad dispararon perdigones y gases contra la concentración ciudadana, convocada por sindicatos y estudiantes y que tiene lugar frente a la sede de la Policía, mientras manifestantes lanzaron botellas y petardos contra el edificio y agentes, según medios locales.
Miles de personas protestan este viernes en Indonesia, donde se han intensificado las movilizaciones por los aumentos salariales a los diputados y después de que un manifestante de 21 años, un conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»-, fuera arrollado el jueves por un vehículo blindado cerca del Parlamento en la capital. EFE
sh-hp/pav/jfu
(Foto)(Vídeo)