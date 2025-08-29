The Swiss voice in the world since 1935

La Policía indonesia usa gases lacrimógenos y se enfrenta a los manifestantes en Yakarta

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Yakarta, 29 ago (EFE).- La Policía indonesia ha usado este viernes gases lacrimógenos en un enfrentamiento con manifestantes en Yakarta, en medio de crecientes protestas en la ciudad contra los aumentos salariales de los diputados, un día después de que un joven perdiese la vida en otra refriega.

Los cuerpos de seguridad dispararon perdigones y gases contra la concentración ciudadana, convocada por sindicatos y estudiantes y que tiene lugar frente a la sede de la Policía, mientras manifestantes lanzaron botellas y petardos contra el edificio y agentes, según medios locales.

Miles de personas protestan este viernes en Indonesia, donde se han intensificado las movilizaciones por los aumentos salariales a los diputados y después de que un manifestante de 21 años, un conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»-, fuera arrollado el jueves por un vehículo blindado cerca del Parlamento en la capital. EFE

sh-hp/pav/jfu

(Foto)(Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR