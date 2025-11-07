La Policía investiga a un estudiante por explosión en mezquita indonesia con 54 heridos

2 minutos

(Actualiza con datos de la investigación)

Yakarta, 7 nov (EFE).- La Policía de Indonesia informó este viernes de que investiga a un estudiante por ser el posible autor de un ataque contra una mezquita dentro de un complejo escolar de Yakarta, donde se registró una explosión que ha dejado al menos 54 heridos.

El jefe de la Policía, Listyo Sigit Prabowo, declaró en una rueda de prensa que han identificado al presunto asaltante y que un equipo de oficiales investiga su círculo cercano y los posibles motivos del asalto.

El policía dijo que el sospechoso -quien según medios locales tiene 17 años- iba con unas armas de juguete, en las que llevaba escritos varios mensajes.

Según imágenes publicadas en medios indonesios, las frases hacen referencia a masacres como la registrada en 1999 en el instituto estadounidense de Columbine o el asalto armado contra dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch en 2019.

El oficial, no obstante, no explicó cómo se produjo la explosión que en principio hirió a al menos 54 personas, la mayoría de manera leve.

Listyo remarcó que ninguna de las víctimas ha perdido la vida y solo dos de los heridos han necesitado intervención quirúrgica.

Previamente, el jefe de la Policía metropolitana de Yakarta, Asep Edi Suheri, dijo a los medios que «algunas víctimas sufrieron quemaduras, otras resultaron heridas y otras sufrieron lesiones leves».

La explosión, cuya causa no ha sido precisada, sucedió durante un momento del rezo del viernes, apuntó el oficial del país, con la mayor población musulmana del mundo.

Se desconocen por el momento las edades de los afectados.

Un vídeo compartido en medios y redes sociales muestra a un joven siendo transportado de urgencia en una camilla por varios estudiantes del centro. EFE

sh-nc/pav/rf

(foto)(vídeo)