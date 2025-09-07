The Swiss voice in the world since 1935

La Policía investiga amenazas de bomba contra el viceprimer ministro irlandés Simon Harris

Londres, 7 sep (EFE).- La Policía irlandesa (Garda) confirmó este domingo que investiga amenazas de bomba dirigidas a la vivienda del viceprimer ministro, Simon Harris, en Greystones, condado de Wicklow, en la costa este de Irlanda.

Un portavoz indicó que se desplegó la unidad canina y que Harris y su familia permanecen fuera de la residencia mientras se realizan las inspecciones.

Se trata del tercer incidente de seguridad relacionado con el también ministro de Exteriores y Defensa en poco más de una semana, un periodo en el que también se registró una amenaza a sus hijos y otra contra un familiar cercano.

En un comunicado emitido el sábado, Harris, líder del partido conservador irlandés Fine Gael, calificó los hechos como «abuso e intimidación» y afirmó que el objetivo es intimidarlo «para que abandone el cargo público».

El ministro recordó que hace 16 años fue elegido por primera vez y dijo que servir a su comunidad y al país ha sido «el mayor honor de su vida».

Añadió que, si bien puede afrontar críticas en el debate político habitual, los recientes incidentes son un «comportamiento que nunca debería considerarse normal» y constituyen un patrón «claro y siniestro».

La Garda dijo que mantiene la investigación abierta y revisa todas las llamadas sobre la presunta existencia de bombas, así como la posible coordinación entre los autores de estos avisos a través de internet.

El Gobierno irlandés actual es una coalición de los conservadores del Fine Gael, los centristas Fianna Fáil e independientes. EFE

jm-db/psh

