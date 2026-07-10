La Policía investiga donaciones al partido populista Reform UK, de Farage

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Londres, 10 jul (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) investiga unas donaciones al partido populista de derecha Reform UK realizadas por la madre del aristócrata británico George Cottrell, exconvicto en Estados Unidos, informa este viernes The Times.

Fiona Cottrell, según pudo saber el diario, donó 500.000 libras (585.000 euros) al partido de Nigel Farage antes de las últimas elecciones generales británicas, celebradas en julio de 2024.

George Cottrell fue acusado en 2016 de 21 delitos en EE.UU. por su papel en una trama de lavado de dinero. Se declaró culpable de fraude electrónico y pasó ocho meses en prisión.

Fiona Cottrell, aristócrata de 67 años, está en el centro de una investigación en la que Scotland Yard lleva más de un año examinando posibles delitos relacionados con restricciones a las donaciones.

Esto se refiere, según alega The Times, a ocultar o disfrazar donaciones provenientes de un donante «no autorizado» a un partido político, o al uso de información «falsa» sobre una donación, incluida la cuantía o la identidad del donante.

En concreto, la investigación policial está relacionada con dos pagos de 250.000 libras (292.500 euros) que realizó a Reform UK antes de las últimas elecciones, en las que Farage fue elegido diputado.

La primera donación llegó a la cuenta del partido el 9 de mayo de 2024 y la segunda el 29 de mayo de ese año. Ambas se realizaron antes de que Farage anunciara oficialmente que se presentaría como candidato.

Farage, conocido por su retórica eurófoba y antimigración, afronta varias investigaciones del Parlamento y la Comisión Electoral por posible infracción de las normas sobre conflictos de interés y financiación de partidos.

El Comisionado de estándares parlamentarios, Daniel Greenberg, analiza si violó la reglas al no declarar un ‘regalo’ de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) que aceptó durante la campaña de 2024 del millonario Christopher Harborne, inversor en criptomonedas y principal donante de Reform UK.

El martes, Farage anunció su dimisión como diputado por la circunscripción de Clacton, en el sureste de Inglaterra, pero se presentará a la reelección. EFE

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