La policía irlandesa imputa a un hombre por un explosivo encontrado en un vehículo

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La policía irlandesa anunció el sábado que imputó a un hombre tras el reciente hallazgo de un aparato explosivo en un vehículo cerca de la frontera con Irlanda del Norte.

El hombre de unos 40 años fue acusado de posesión de explosivos y debía comparecer posteriormente ante una corte de Dublín, indicó la policía irlandesa, conocida como la Gardai.

La policía dijo que registró el vehículo como parte de una operación dirigida a la «actividad disidente republicana». Calificaron el hallazgo como «sumamente significativo».

La policía había dado a conocer el viernes la imputación de la conductora del vehículo, una estudiante de derecho de 25 años, por posesión de explosivos.

Isobella Perrie Sullivan, del condado de Kildare, en el oeste de Dublín, fue detenida en la carretera y se encontró una bolsa en la parte trasera del vehículo con el explosivo plástico Semtex y un detonador, indicó la corte del distrito de Trim.

Su abogado indicó que le habían pedido llevar la bolsa al norte sin que ella conociera su contenido.

Irlanda del Norte vivió un conflicto civil entre los republicanos proirlandeses y los unionistas probritánicos, hasta el Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Bajo el acuerdo, bandas paramilitares rivales debieron entregar sus armas, aunque persisten facciones disidentes en ambas partes.

Grupos disidentes republicanos han utilizado aparatos explosivos improvisados y morteros en ataques.

Meses atrás, la policía de Irlanda del Norte culpó a disidentes republicanos de dos ataques separados contra estaciones policiales cerca de Belfast, que no causaron bajas.

jj/jj/mas/mvl