La policía israelí afirma que mató a un palestino que intentaba penetrar en Jerusalén

La policía israelí informó que agentes fronterizos mataron a tiros el lunes a un palestino cuando intentaba entrar en Jerusalén trepando por la barrera que separa la ciudad de Cisjordania ocupada.

El Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala, identificó al hombre como Sanad Najeh Mohammed Hantouli, de 25 años, y dijo que fue abatido por disparos israelíes cerca del pueblo de Al Ram, al norte de Jerusalén.

Un portavoz de la policía israelí informó de que agentes de la policía fronteriza «frustraron un intento de infiltración a través de la barrera de seguridad en Jerusalén». 

«El sospechoso fue abatido y neutralizado», declaró el portavoz en un comunicado, añadiendo que posteriormente fue declarado muerto por los equipos médicos.

El cuerpo de Hantouli fue trasladado al complejo médico palestino de Ramala antes de ser llevado a su ciudad natal, Silat al-Dhahr.

Muchos palestinos han intentado cruzar ilegalmente la barrera de separación en los últimos meses para buscar trabajo en Israel.

Los cruces aumentaron después de que las autoridades revocaran miles de permisos de trabajo tras el estallido de la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. 

Muchos han muerto huyendo de las fuerzas israelíes, afirman funcionarios palestinos.

Israel comenzó a construir la barrera durante la segunda intifada palestina en 2002. En ese entonces, alegó que era necesaria para mantener la seguridad ante los atentados suicidas palestinos en Jerusalén y otras ciudades israelíes. 

La barrera atraviesa muchas partes de Cisjordania, y los palestinos la consideran una apropiación de tierras y una frontera de facto, ilegal según el derecho internacional.

Los palestinos afirman que la barrera ha agravado aún más la crisis económica en Cisjordania. 

Israel mantiene estrictas restricciones a la circulación de los aproximadamente tres millones de residentes de Cisjordania, que necesitan permisos especiales para cruzar los puestos de control hacia Jerusalén Este o Israel.

