La Policía israelí allana una escuela de Jerusalén Este y detiene a su directora

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Jerusalén, 17 jun (EFE).- Agentes de la Policía israelí allanaron este miércoles una escuela en el barrio de Wadi al Joz, en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado y anexionado por Israel), alegando la presencia de material didáctico de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y banderas palestinas, según un comunicado del cuerpo.

«La operación se llevó a cabo a raíz de una información concreta recibida por la policía, según la cual en las instalaciones del colegio se guardaban materiales didácticos sospechosos de contener contenido incitador por parte de la Autoridad Palestina», recoge el comunicado de la Policía.

Entre el contenido incitador recabado por los agentes, según una imagen compartida en el canal de WhatsApp de la Policía, hay un libro de ciencias naturales y otro de ciencias sociales, un documento de la Oficina Central de Estadística de la ANP de 1994, dos reconocimientos a la escuela emitidos por la Autoridad Palestina y varias carpetas más con el logotipo de esta institución.

En la fotografía aparece también una bolsa llena de pequeñas banderas palestinas y bufandas con el estampado típico de la kufiya (el tradicional pañuelo palestino) junto a motivos de la bandera nacional.

«A raíz de los hallazgos y en el marco de la investigación iniciada, la directora del centro educativo fue detenida para ser interrogada», continúa el texto de la Policía.

Consultado por EFE, el cuerpo no especificó si ya ha sido liberada.

La Policía afirmó que actúa «con mano dura» para «reforzar la gobernanza y la soberanía de Jerusalén, y no permitirá ningún intento de introducir o difundir contenidos de incitación nacionalista (palestina) en los centros destinados a servir al público».

Jerusalén Este, el lado palestino de la ciudad santa, fue ocupado por Israel en 1967 y anexionado como parte de este Estado en 1980.

La ANP, por otro lado, es el órgano que gobierna en Cisjordania, por lo que redadas como esta refuerzan la aplicación de la soberanía israelí en el lado oriental de Jerusalén, frente a la influencia de la autoridad que rige el colindante enclave palestino. EFE

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(foto)(vídeo)