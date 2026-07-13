La policía israelí arresta a cuatro colonos por un ataque contra un equipo de CNN en Cisjordania

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La policía israelí informó este sábado del arresto de cuatro sospechosos de haber dañado un vehículo en el que viajaban periodistas extranjeros en Cisjordania ocupada, en un incidente que el canal estadounidense CNN describió como un ataque de colonos israelíes contra sus reporteros.

Según la CNN, su equipo se encontraba cerca de la localidad de Sinjil, al norte de Ramala, cuando se produjo el incidente.

«Mientras el equipo de la CNN y otros periodistas intentaban marcharse, un grupo de cuatro colonos bloqueó la carretera con su coche e intentó impedir que los vehículos avanzaran», afirmó la cadena.

«Los cuatro colonos llevaban palos de madera y de metal y también piedras. Uno de ellos esgrimió un cuchillo e intentó rajar las ruedas del vehículo de la CNN», relató el canal.

Según la CNN, el grupo se montó a otro vehículo en el que viajaban periodistas que circulaba detrás de su equipo y rompió su parabrisas.

Por su parte, la policía indicó que había recibido una denuncia según la cual unos individuos le habían cortado el paso a un vehículo con varios periodistas extranjeros cerca de Sinjil.

Según el cuerpo de seguridad, se envió a la zona a efectivos del ejército para proteger a los periodistas y «detuvieron a cuatro sospechosos que se cree que estuvieron implicados en el incidente».

Los uniformados se incautaron de palos y de un cuchillo que llevaban los detenidos en un vehículo.

Desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, la ONU ha reportado un fuerte aumento de la violencia atribuida a los colonos israelíes en Cisjordania, mientras que varios ministros israelíes reclaman la anexión de la totalidad o de parte de ese territorio.

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