La Policía israelí detiene al gran muftí de Jerusalén bajo sospecha de incitación

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Jerusalén, 10 jul (EFE).- La Policía israelí detuvo e interrogó este viernes al gran muftí de Jerusalén, el jeque Mohamed Hussein, por sospechas de haber realizado declaraciones consideradas como incitación durante el sermón del rezo musulmán del viernes en la mezquita de Al Aqsa.

Un portavoz policial indicó a EFE que Hussein fue detenido para ser interrogado «bajo sospecha de realizar declaraciones de incitación durante su sermón».

Tras el interrogatorio, añadió, «fue puesto en libertad y se le impuso una orden de restricción de siete días que le impedía el acceso al complejo del Monte del Templo (modo en el que los judíos denominan la Explanada de las Mezquitas)».

El gran muftí es la máxima autoridad religiosa musulmana en los territorios palestinos y el principal predicador de la mezquita de Al Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado del islam.

La Policía no precisó el contenido de las declaraciones que motivaron la medida.

La Explanada de las Mezquitas, donde se encuentran la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, está administrada por el Waqf islámico, una fundación religiosa dependiente de Jordania, mientras que Israel controla la seguridad y los accesos al recinto desde que ocupó y posteriormente anexionó Jerusalén Este, una medida no reconocida por la comunidad internacional.

El denominado statu quo vigente desde 1967 establece que los judíos y los visitantes no musulmanes pueden acceder al recinto en horarios determinados, pero solo los musulmanes pueden rezar en su interior.

Sin embargo, en los últimos años han aumentado las visitas de grupos de nacionalistas y religiosos judíos, incluidos ministros israelíes, así como las oraciones judías en la explanada, lo que palestinos, Jordania y otros países árabes denuncian como una vulneración de ese acuerdo.

En su respuesta a EFE, la Policía aseguró que seguirá actuando «de acuerdo con la ley contra las presuntas infracciones penales, incluida la incitación», al tiempo que afirmó que mantiene su compromiso de preservar un entorno «seguro» para residentes y visitantes. EFE

ybp/mgr