La Policía israelí ficha a 250 miembros de la Flotilla de cara a su deportación
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Jerusalén, 2 oct (EFE).- La Policía de Israel anunció este jueves que ha fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación.
El comunicado policial precisó que buscan «garantizar el orden público y frustrar cualquier intento de socavar la legitimidad de las acciones del Estado de Israel». EFE
jer-mgr/ngg/vh