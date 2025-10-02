The Swiss voice in the world since 1935
La Policía israelí ficha a 250 miembros de la Flotilla de cara a su deportación

Jerusalén, 2 oct (EFE).- La Policía de Israel anunció este jueves que ha fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación.

El comunicado policial precisó que buscan «garantizar el orden público y frustrar cualquier intento de socavar la legitimidad de las acciones del Estado de Israel». EFE

