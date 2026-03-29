La policía israelí impide la entrada al Patriarca Latino de Jerusalén a la iglesia del Santo Sepulcro

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La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, un hecho que fue condenado por Italia y Francia.

El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que la policía impidió a Pizzaballa y al custodio entrar a la iglesia del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la misa.

«Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro», añadió el comunicado del Patriarcado Latino.

Según la diócesis, los sacerdotes se desplazaban solos y no en procesión cuando se les bloqueó el paso y tuvieron que dar media vuelta.

«Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén», destacó el Patriarcado Latino.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas. Los actos públicos se limitan a unas 50 personas.

La policía israelí declaró que todos los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados desde el inicio de la guerra.

«La petición del Patriarcado fue revisada ayer y se indicó que no podía ser aprobada» por las restricciones, señaló la policía en un comunicado a la AFP.

«La Ciudad Vieja y los lugares sagrados son un área compleja donde no se permite el acceso de vehículos grandes y de rescate», en caso de un ataque, declaró.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que no hubo «ninguna mala intención» en la actuación de la policía y que la única motivación fue «la preocupación por su seguridad y la de su comitiva».

El Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, conmemora la última entrada de Cristo en Jerusalén, donde fue recibido triunfalmente por una multitud jubilosa pocos días antes de su crucifixión y de su resurrección el Domingo de Pascua, según los Evangelios.

El Patriarcado Latino ya había anunciado que cancelaba la procesión tradicional del Domingo de Ramos, que normalmente parte del Monte de los Olivos hacia Jerusalén y atrae cada año a miles de fieles.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció «una ofensa no sólo para los creyentes sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa» y la cancillería italiana anunció que convocará al embajador de Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la decisión y afirmó que se suma a una «preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén».

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