La Policía israelí mata a un palestino en un puesto de control cercano a Jerusalén

1 minuto

Jerusalén, 28 ene (EFE).- Agentes de la Policía fronteriza israelí mataron este miércoles a un joven palestino en un puesto de control militar entre Jerusalén y la ciudad palestina de Belén después de que, según asegura este cuerpo de seguridad, sacara un cuchillo.

En un comunicado, la Policía explica que el hombre se acercó a pie al puesto de control, que separa el sur de Jerusalén de Belén, ubicada en el territorio de Cisjordania.

Cuando llegó a la inspección de seguridad, según la nota, presentó una identificación ante los agentes y, en un momento dado, «sacó un cuchillo».

«El personal de seguridad del puesto de control abrió fuego y lo neutralizó», añade la Policía, que no reporta heridos entre sus fuerzas.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó de que el hombre se llamaba Qusai Maher Ismail Halaika y tenía 28 años. EFE

