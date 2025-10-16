La Policía keniana lanza gas lacrimógeno a caótica multitud en capilla ardiente de Odinga

Nairobi, 16 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad kenianas lanzaron gases lacrimógenos y disparos al aire este jueves para dispersar a una multitud de más de 60.000 personas que se agolpaba en el estadio de Kasarani en Nairobi, en la capilla ardiente habilitada para despedir al ex primer ministro y líder de la oposición, Raila Odinga, fallecido a los 80 años en un hospital de la India.

La respuesta de las fuerzas de seguridad -que se produjo después de que una multitud se abalanzara para ver el cuerpo de Odinga- desató el pánico en el estadio, el más grande de Kenia, donde la confusión provocó una estampida que, en cuestión de minutos, dejó el recinto prácticamente vacío.

El cuerpo de Odinga llegó momentos antes, alrededor de las 14:30 hora local (11:00 GMT), tras unas cuatro horas de procesión fúnebre desde su aterrizaje en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, en una lenta marcha acompañada por multitudes que se agolparon a lo largo de la carretera para homenajear al político, una de las figuras más influyentes de la historia reciente de Kenia. EFE

